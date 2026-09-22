Rutube подвел летние итоги: пользователи стали дольше смотреть ролики

Время просмотра контента на Rutube летом 2026 года увеличилось на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привела команда платформы на основе собственной статистики с учетом просмотров через встроенные плееры.

Рост показателя фиксировался на протяжении всего сезона: в июне — на 11,9% год к году, в июле — на 8,7%, в августе — на 11,5%. Одновременно увеличивалось и среднесуточное время, которое пользователи проводили на платформе. В июне оно выросло на 15,4%, в июле — на 8,5%, в августе — на 12,4%.

В августе число просмотров контента с учетом встроенных плееров оказалось на 23,7% выше, чем годом ранее. По сравнению с июнем показатель увеличился на 7,8%.

Если не учитывать встроенные плееры, за летние месяцы количество просмотров выросло на 9,7%, а суммарное время просмотра — на 11,2%. По данным Rutube, оба показателя превышали прошлогодние значения во всех трех месяцах.