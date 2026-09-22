Регистрация ЭКГ, измерение температуры, новый режим сжигания жира, тонкий титановый корпус. Представлены умные часы Oppo Watch S2 и Oppo Watch X3

Вместе с флагманскими смартфонами Oppo Find X10 и Oppo Find X10 Pro Max сегодня дебютировали новые умные часы бренда — Watch S2 и Watch X3. Новинки получили тонкие корпуса, расширенный набор датчиков здоровья и новый режим тренировок FatMax Super Fat Burning.

Oppo Watch S2 получили корпус толщиной всего 8,9 мм и доступны в оранжевом, розовом и сером цветах. Спортивный ремешок тоже переработали: благодаря новой конструкции он лучше прилегает к запястью, а толщина уменьшилась на 19%.

В новом режиме FatMax Super Fat Burning алгоритм анализирует физическую форму пользователя, пульс в состоянии покоя и другие показатели, после чего рассчитывает индивидуальную зону нагрузки, которая должна обеспечить наиболее эффективное расходование жировых запасов во время тренировки.

Заметно расширились возможности мониторинга здоровья. Часы получили электроды для регистрации ЭКГ, восьмиканальный оптический датчик сердечного ритма, 16-канальный сенсор насыщения крови кислородом и высокочувствительный датчик температуры.

Watch S2 и Watch X3 стали первыми смарт-часами Oppo с ColorOS 17. Поддерживается управление камерой смартфона, есть возможность подключать чассы к двум смартфонам одновременно.

Watch X3 отличаются более дорогими материалами и премиальным оформлением. В частности, версия Moonlight Titanium выполнена в серебристом цвете и получила полностью титановый корпус, белый ремешок и оранжевые декоративные элементы.

Цены в Китае начинаются с 225 долларов за Oppo Watch S2. Стоимость Oppo Watch X3 для первых покупателей — 390 долларов.