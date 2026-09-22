10 000 мАч и 33 Вт — за 23 доллара. Представлен мобильный аккумулятор Oppo 33W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000

Он поддерживает интеграцию со смартфонами на ColorOS

Oppo запустила в Китае продажи нового внешнего аккумулятора 33W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000. Уже в названии указаны емкость батареи и мощность зарядки. Цена новинки — 23 доллара.

Масса устройства составляет 204 грамма, габариты — 110,6 × 70,6 × 18,1 мм. Пауэрбанк предлагается в двух цветах — бежево-коричневом и светло-розовом. Устройство также соответствует новому китайскому стандарту безопасности аккумуляторов, вступившему в силу в 2026 году.

Одной из самых интересных особенностей стала интеграция с ColorOS. На совместимых смартфонах можно в реальном времени просматривать не только уровень заряда пауэрбанка, но и состояние его аккумулятора и температуру, что обычно недоступно для внешних батарей.

Мобильный аккумулятор оснащен портами USB-C и USB-A. Устройство поддерживает основные протоколы быстрой зарядки — SUPERVOOC, USB Power Delivery, PPS, Quick Charge и UFCS. Выходная мощность в 33 Вт достигается только при использовании одного порта, а при одновременной зарядке двух устройств мощность снижается до 20 Вт (через порт USB-C).

Пауэрбанк автоматически распознает маломощные гаджеты и безопасно заряжает умные часы, беспроводные наушники, фитнес-браслеты и другую компактную электронику без риска повреждения аккумулятора.

В комплект входит съемный 20-сантиметровый кабель USB-C — USB-C в тканевой оплетке, рассчитанный на ток до 3 А.