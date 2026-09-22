Камера Hasselblad с тремя 200-мегапиксельными сенсорами, IP69, 8000 мАч, 80 Вт — 820 долларов. Представлен Oppo Find X10

Он получил немерцающий экран и Android 17 из коробки

Oppo официально представила в Китае Find X10 — новую базовую модель линейки флагманских смартфонов. Стоимость стартует с 820 долларов.

Oppo Find X10 предложен в трех цветах. Корпус получил металлическую рамку и матовую стеклянную заднюю панель с бархатистой текстурой. Есть защита от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69.

Экран AMOLED — с диагональю 6,8 дюйма, разрешением 2768 × 1272 пикселей, рамкой шириной всего 0,99 мм и кадровой частотой 144 Гц. Частота регулировки ШИМ составляет 3840 Гц. OPPO также заявляет поддержку цветового пространства BT.2020 и точность цветопередачи DeltaE менее 0,6.

В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Dimensity 9600M. По данным самой Oppo, смартфон сохраняет плавную работу системы на протяжении шести лет эксплуатации. Емкость батареи составила 8000 мА·ч, поддерживается проводная зарядка SuperVOOC 80 Вт и беспроводная мощностью 50 Вт.

Find X10 также стал одним из первых смартфонов с ColorOS 17. Новая оболочка получила ИИ-инструменты для работы с заметками, функции повышения продуктивности и обновленную Fluid Cloud, которая, например, способна заранее напоминать о нужной остановке во время поездки.

Oppo Find X10 получил камеру Hasselblad c двумя 200-мегапиксельными сенсорами. Размер матрицы основного модуля — 1/1,4 дюйма. Также в нем применяется объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм и диафрагмой F/1,6. Оптическая стабилизация соответствует уровню CIPA 6.0.

Второй модуль — 200-мегапиксельный перископный телевик с фокусным расстоянием 65 мм, сенсором оптического формата 1/1,56 дюйма, объективом с диафрагмой F/2,6 и стабилизацией CIPA 7.0. Дополняет систему сверхширокоугольная камера с ЭФР 15 мм и углом обзора 120°. Смартфон совместим с внешним телеконвертером Hasselblad.

Что касается цен, то они выглядят так:

12/256 ГБ — 820 долларов;

12/512 ГБ — 895 долларов;

16/512 ГБ — 970 долларов;

16 ГБ/1 ТБ — 1120 долларов.

Также Oppo сегодня представила Find X10 Pro Max — это первый в мире смартфон с тремя 200-мегапиксельными камерами.