Так снимает Honor Magic 9: опубликованы примеры фото

Honor продолжает раскрывать подробности о смартфонах линейки Magic 9 (их официальная премьера, напомним, состоится 28 сентября). На этот раз компания опубликовала примеры фото, сделанные камерой базовой модели — Magic 9.

Основная камера Magic 9 получит новый датчик оптического формата 1/1,4 дюйма. По сравнению с Honor Magic 8 это означает не только рост разрешения с 50 до 200 Мп, но и увеличение площади сенсора относительно прежней матрицы 1/1,56 дюйма, что должно положительно сказаться на съемке при слабом освещении.

Еще заметнее изменится телефотокамера: вместо прошлогоднего 64-мегапиксельного модуля с трехкратным оптическим зумом смартфон получит 200-мегапиксельный перископный модуль с сенсором формата 1/1,56 дюйма и зумом около 3,5×. По предварительным данным, в его основе используется недавно представленный сенсор Samsung ISOCELL HP5. Сверхширокоугольная камера сохранит разрешение 50 Мп.

Вместе с характеристиками Honor опубликовала полноразмерные примеры съемки, указав параметры каждого кадра — фокусное расстояние, выдержку и ISO. Ночные фотографии выполнены с применением перископного модуля с эквивалентным фокусным расстоянием 80 мм и демонстрируют насыщенные цвета, широкий динамический диапазон и сравнительно низкий уровень шума.

Дневные снимки также показывают высокую детализацию. Кроме того, компания продемонстрировала работу основной камеры с эквивалентными фокусными расстояниями 45 и 50 мм — тут, вероятно, используется кадрирование с крупного 200-мегапиксельного сенсора. За обработку изображений в Magic 9 будет отвечать новая фирменная система ARRI Imaging.

Также сегодня Xiaomi опубликовала примеры фото, сделанные камерой Xiaomi 18 Pro Max. Премьера этого смартфона состоится уже завтра, 23 сентября.