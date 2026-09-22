Физики нашли способ отличить реальное взаимодействие тёмной материи и тёмной энергии от математической подгонки параметров

Когда данные обзоров DESI, Планка и сверхновых указывают на то, что уравнение состояния тёмной энергии пересекает границу w = –1 — так называемый фантомный раздел, — возникает вопрос: указывает ли это на фундаментальное фантомное поле с отрицательной кинетической энергией, или за поведением стоит реальный физический процесс. Новая работа даёт воспроизводимый метод это проверить.

Авторы показывают, что в моделях с взаимодействием тёмной материи и тёмной энергии (coupled dark energy — dark matter, CDEDM) сигнал фантомного пересечения оставляет конкретные признаки в росте структур и ранней Вселенной, не воспроизводимые чисто кинематической параметризацией w0-wa.

Физическая идея состоит в том, что в CDEDM скалярное поле квинтэссенции — каноническое, без отрицательной кинетической энергии — обменивается энергией с холодной тёмной материей через Взаимодействие Юкавы (юкавский тип взаимодействия). Эффективное уравнение состояния, извлекаемое из данных по расстояниям, может пересекать w = –1, хотя реальное уравнение состояния поля остаётся не-фантомным. При этом тёмная материя испытывает пятую силу, тогда как барионы остаются незатронутыми. Возникает система роста возмущений: тёмная материя кластеризуется быстрее барионов, и итоговая картина роста заметно отличается от стандартной.

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Главный диагностический инструмент, предложенный авторами, — жёсткая вырожденность между константой связи и суммарной массой нейтрино. Пятая сила усиливает рост структур, нейтрино с их свободным разбеганием — подавляют. В результате данные по росту структур фиксируют конкретное соотношение. Это соотношения выведено аналитически из уравнений роста и подтверждено: в анализ включены данные обзоров BAO DESI DR2, измерения расстояний с реликтового излучения (CMB distance priors), линзирование ACT DR6, искажения в красном смещении (RSD) и три компиляции сверхновых — DES-SN5YR, Pantheon++ и Union3.

Результаты анализа показывают: доминирующий вклад в результирующую корреляцию даёт модификация фоновой эволюции (около 75%), а не сама пятая сила. Пятая сила усиливает рост, но частично. Баланс трёх вкладов стабилен при смене компиляции сверхновых и выбора потенциала, что делает выведенное соотношение моделью-независимым в рамках класса CDEDM.

Вторым независимым индикатором оказывается эволюция плотности тёмной материи. Поскольку масса частиц тёмной материи зависит от значения скалярного поля, параметр на момент рекомбинации отличается от сегодняшнего. Для исследованных моделей разница составляет от 4,4% до 5,5%. Это означает, что при вычислении шкалы и горизонта необходимо использовать плотность тёмной материи на z~1100, а не современное значение. Использование постоянного значения создаёт смещение, которое немонотонно зависит от константы связи: при малых значениях ошибка идёт в одну сторону, при больших — в другую. Анализ, откалиброванный только вблизи этой точки, может ложно заключить, что эффект эволюции массы пренебрежим.

Практическое значение работы в том, что она даёт конкретный набор проверяемых предсказаний для обзоров следующего поколения. Улучшенные измерения искажений в красном смещении, слабого линзирования и линзирования реликтового излучения — в частности, от телескопа Euclid и других обзоров четвёртого этапа — смогут либо зафиксировать сигнал взаимодействия в «тёмном секторе», либо ограничить его с точностью, достаточной для исключения CDEDM как объяснения фантомного сигнала. Само по себе фантомное пересечение в данных по расстояниям не должно означать новую фундаментальную физику — но если за ним стоит взаимодействие, рост структур и история рекомбинации об этом расскажут.