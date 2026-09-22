Это первый в мире смартфон с тремя 200-мегапиксельными камерами. Oppo Find X10 Pro Max получил уникальную систему Hasselblad, батарею 8000 мАч и защиту IP69

При этом цена не запредельная: Oppo Find X10 Pro Max примерно в 1,5 раза дешевле iPhone 18 Pro Max

Вчера свои флагманы нового поколения представила Vivo, сегодня настал черед Oppo. Новым флагманом бренда стал Find X10 Pro Max, и на данный момент это единственный в мире смартфон с тремя 200-мегапиксельными камерами. Они вписаны в систему Hasselblad.

Основная камера построена на крупном сенсоре формата 1/1,3 дюйма и получила оптическую стабилизацию уровня CIPA 6.5. Заявленный динамический диапазон достигает 17 EV.

Сверхширокоугольная камера использует сенсор формата 1/1,56 дюйма. По данным Oppo, количество захватываемого света выросло на 202%.

Третий 200-мегапиксельный датчик — в составе модуля с телеобъективом. Оптический формат — тоже 1/1,56 дюйма, стабилизация —уровня CIPA 7.5.

Точность цветопередачи обеспечивает фирменный датчик Danxia второго поколения в сочетании с системой LUMO. Алгоритмы работают при съемке обычных фотографий, «живых» фото и видео. Особое внимание уделено портретам: Oppo обещает сохранять естественную текстуру кожи, волосы и макияж без чрезмерного программного сглаживания.

Основная камера первой получила технологию DeepPix для расширения динамического диапазона. Она позволяет сенсору собирать больше информации о свете, а новый конвейер обработки объединяет высокое разрешение и расширенный динамический диапазон в реальном времени. Система работает автоматически и не требует включения отдельного HDR-режима.

Аппаратной основой Find X10 Pro Max стала флагманская SoC MediaTek Dimensity 9600 Pro. Oppo дополнила ее фирменным движком Tide Engine нового поколения — он отвечает за распределение нагрузки при обработке фотографий, играх с высокой частотой кадров и локальной работе ИИ-моделей.

Совместно с MediaTek компания также разработала технологию Frame Tracking 2.0. Она оптимизирует рендеринг и планирование вычислений, чтобы уменьшить задержки интерфейса и одновременно снизить энергопотребление.

Find X10 Pro Max оснащен 6,78-дюймовым дисплеем и 50-мегапиксельной фронтальной камерой. Смартфон защищен от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, в качестве программной платформы выступает Android 17 с интерфейсом ColorOS 17.

Аккумулятор емкостью 8000 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную на 50 Вт. Oppo использует фирменную кремний-углеродную технологию и алгоритмы управления зарядкой. Производитель обещает, что батарея будет сохранять свои характеристики в течение пяти лет.

Цены выглядят так:

12/256 ГБ — 6800 юаней ($1015);

12/512 ГБ — 7500 юаней ($1120);

16/512 ГБ — 8000 юаней ($1195);

16 ГБ/1 ТБ — 9000 юаней ($1345).

Если сравнивать стоимость Find X10 Pro Max с ценой iPhone 18 Pro Max в Китае, то новинка Oppo примерно в полтора раза дешевле.