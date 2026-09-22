Сокращения NASA поставили под вопрос способность комплекса Goddard строить космические телескопы

Центр космических полётов имени Годдарда NASA (Goddard Space Flight Center) пережил масштабное сокращение штата и инфраструктуры. По данным Scientific American, с марта 2020-го по январь 2025 года численность сотрудников и подрядчиков центра сократилась примерно с 10 000 до 6 000 человек — на 40%. Позднее NASA вернуло около 600 сотрудников. При этом были закрыты или приостановлены несколько лабораторий и расформированы инженерные команды. В июле 2026 года Счётная палата США (GAO) сообщила, что NASA потеряло около 22% гражданских сотрудников за 2025 год, а последствия сокращений затронули 25 из 36 крупных проектов агентства.

Goddard особенно важен для космической науки: именно здесь в основном проектировались и создавались телескопы «Джеймс Уэбб» и Nancy Grace Roman. Однако в ноябре 2025 года NASA закрыло лабораторию центра, где изготавливались баки, клапаны и двигатели для Roman и других аппаратов, а численность соответствующей инженерной команды сократилась с 30 до 7 человек. Во время приостановки работы федерального правительства также закрывались лаборатории оптических детекторов, безэховая камера для испытаний аппаратуры и механические мастерские. Лабораторию детекторов позднее открыли вновь.

Источник изображения: NASA / Jolearra Tshiteya

NASA считает, что изменения не лишили Goddard способности создавать сложные космические аппараты. Представитель центра заявил Scientific American, что проектирование, разработка, сборка и эксплуатация крупных научных миссий остаются его ключевыми возможностями. Закрытие некоторых объектов агентство объясняет их состоянием или изменением модели работы: например, безэховую камеру не модернизировали с 1997 года, а производство двигательных систем, по версии NASA, теперь эффективнее заказывать у частных компаний. Независимая проверка NASA также не выявила нарушений законов или правил при сокращениях и закрытиях, хотя указала на проблемы с коммуникацией, которые усилили неопределённость для сотрудников.

При этом вопрос о сохранении компетенций сотрудникв Goddard уже вышел за рамки внутренних споров. Национальные академии наук, инженерии и медицины США (NASEM) сформировали специальную комиссию, которая оценивает нынешние технические и научные возможности центра, состояние инфраструктуры и то, достаточно ли их для будущих крупных научных и пилотируемых миссий. По данным ассоциации бывших сотрудников Goddard, к июлю 2026 года подразделение, отвечающее за безопасность и обеспечение миссий, потеряло около половины специалистов. NASA со своей стороны заявляет, что безопасность испытаний не пострадала.

Сейчас в Goddard нет крупной флагманской космической обсерватории на стадии активного строительства. Центр участвует в подготовке телескопа Habitable Worlds Observatory, предназначенного для поиска и изучения потенциально обитаемых экзопланет, а также создаёт масс-спектрометр для миссии Dragonfly к Титану и занимается аппаратом DAVINCI для исследования Венеры. Директор Goddard Джейми Данн, ранее руководивший проектом Roman, заявил комиссии NASEM в августе, что «центр начинает восстанавливаться после бурного периода». Итоговая оценка NASEM должна показать, какие специалисты, оборудование и инфраструктура реально сохранились у Центра космических полётов имени Годдарда и насколько этого достаточно для следующих поколений сложных космических миссий.