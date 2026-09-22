Цифровой рубль свяжут с банкоматами: наличные можно будет снять напрямую со счёта

Банк России планирует в будущем разрешить россиянам снимать наличные непосредственно со счета цифрового рубля через банкоматы. Сейчас для получения наличных цифровые рубли сначала потребуется перевести на обычный безналичный счет в банке, после чего деньги можно будет снять.

О планах регулятора рассказала зампред ЦБ Зульфия Кахруманова во время открытого онлайн-урока. По ее словам, возможность прямого снятия наличных со счета цифрового рубля рассматривается как один из следующих этапов развития системы.

Цифровой рубль представляет собой третью форму российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Масштабный запуск проекта начался 1 сентября 2026 года. На первом этапе проводить операции с цифровыми рублями должны системно значимые банки и крупнейшие участники рынка, а также торговые компании с годовой выручкой свыше 120 млн рублей.

С 1 сентября 2027 года требования распространятся на банки с универсальной лицензией и торговые компании с выручкой более 30 млн рублей. Еще через год к системе подключатся банки с базовой лицензией и компании с выручкой от 20 млн до 30 млн рублей.

В ЦБ ранее заявляли, что рассчитывают на широкое использование цифрового рубля в течение пяти-семи лет.