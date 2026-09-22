Япония готовит соревнования ИИ-роботов на МКС в 2027 году

Команды будут обучать физический ИИ управлять роботами в условиях микрогравитации, а финал планируют провести в японском модуле «Кибо»

Япония планирует провести на МКС соревнования ИИ-роботов уже в 2027 году. По данным новостного издания Nikkei Asia, команды будут разрабатывать системы на базе искусственного интеллекта для управления роботами в космосе, сам проект должен помочь подготовить новое поколение инженеров для космической отрасли.

Соревнования организует базирующаяся в Токио Ассоциация космической ИИ-робототехники (Space AI Robotics Association, SAIRA), созданная в июле 2026 года. Организация объединяет университеты, научные учреждения и компании для разработки технологий на стыке космонавтики, ИИ, робототехники и компьютерного моделирования.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Сначала команды пройдут отбор в наземных симуляторах космической станции. Они должны будут создать модели «физического ИИ» — систем, способных управлять реальным роботом с учётом окружающей среды и физических ограничений. Победители получат возможность перейти к финальному этапу на борту МКС.

Финал JAXA планирует провести в японском модуле «Кибо» не ранее 2027 года. Участникам предстоит управлять сферическим роботом Int-Ball2, который уже используется на станции. Он предназначен для съёмки фото и видео в условиях микрогравитации и может выполнять часть задач, которые иначе пришлось бы делать астронавтам.