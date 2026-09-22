Apple передумала: новые фотостили iPhone 18 Pro не достались старым моделям

Теперь Apple указывает, что новые параметры доступны только на iPhone 18 Pro и поддерживаемых камерах iPhone Duo

Компания Apple скорректировала информацию о совместимости новых фотостилей, которые позволяют регулировать настройки текстуры и зернистости снимков. Изначально компания сообщала, что настройки Texture и Grain появятся в iOS 27 на всех моделях iPhone, поддерживающих последнее поколение фотостилей.

Такая формулировка сохранилась в копиях изначального пресс-релиза Apple, распространённых через сторонние сервисы. При этом руководство пользователя iOS 27 относит к совместимым с последним поколением фотостилей iPhone 16, iPhone 17, iPhone Air и iPhone 18 Pro.

Позже Apple изменила примечание к анонсу iPhone 18 Pro. Теперь в нём указано, что настройки Texture и Grain доступны только для снимков, сделанных на iPhone 18 Pro и отдельными камерами iPhone Duo. В руководстве iOS 27 также говорится, что изменение текстуры фотографий поддерживается только моделями iPhone 18 Pro.

Компания не пояснила причины изменения требований. Вероятно, первоначальная информация о совместимости старых моделей была опубликована ошибочно. Фотостили позволяют менять цветовой тон и теплоту снимка, сохраняя естественный оттенок кожи.