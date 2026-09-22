Спутниковый интернет в поездках стал доступнее: «тарелку» Starlink Mini за $250 начали бесплатно выдавать в аренду обычным абонентам

Starlink Mini бесплатно, но есть нюанс: для интернета в поездках понадобится второй тариф

SpaceX расширила в США программу бесплатной аренды компактных спутниковых терминалов Starlink Mini. Если раньше дополнительную антенну могли получить только пользователи дорогого тарифа Residential Max, то теперь предложение распространяется на всех владельцев домашних тарифов, включая базовый Residential 100 Mbps.

Изменения появились в обновленной документации Starlink. В условиях программы Optional Mini Kit for Travel теперь указано, что участвовать может любой абонент с активной подпиской Residential. При этом сам терминал Starlink Mini предоставляется бесплатно в аренду — отдельно покупать его за $200–250 больше не требуется.

Однако полностью бесплатным мобильный интернет программа не делает. Для использования Starlink Mini в поездках необходимо оформить отдельный тариф Starlink Roam. Размер скидки зависит от основного домашнего плана: владельцы Residential Max получают скидку 50%, а пользователи остальных домашних тарифов — 20%. При смене основного тарифа стоимость подписки Roam автоматически пересчитывается.

Расширение программы может быть связано с подготовкой нового поколения оборудования. Ранее SpaceX уже тизерила Starlink Mini второго поколения, который должен стать тоньше и получить встроенный аккумулятор, однако сроки его выхода и стоимость пока не раскрываются.