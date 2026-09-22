Албания стала 73-й страной, подписавшей соглашения Artemis

Документ закрепляет принципы мирного и прозрачного освоения Луны, Марса и других космических объектов, включая обмен научными данными и координацию деятельности

Албания 21 сентября подписала соглашения Artemis (Artemis Accords) на церемонии в штаб-квартире NASA в Вашингтоне и стала 73-й страной-участницей программы.

Соглашения Artemis были созданы NASA, Государственным департаментом США и 7 странами-основателями в 2020 году. Они устанавливают набор принципов для гражданского освоения Луны, Марса и других космических объектов: мирное и прозрачное проведение работ, оказание помощи астронавтам, доступ к научным данным, предотвращение вредных помех между миссиями и сохранение исторически значимых мест и артефактов.

Источник изображения: NASA / Bill Ingalls

Албания уже использует собственные космические технологии для наблюдения за Землёй. В январе 2023 года страна вывела на орбиту 2 спутника дистанционного зондирования — Albania-1 и Albania-2 — ракетой Falcon 9 компании SpaceX. Страна также проводит национальные мероприятия NASA Space Apps Challenge, на которых участники работают с открытыми данными о Земле и космосе.

Подписание Албанией стало вторым расширением состава Artemis Accords за сентябрь: 14 сентября к соглашениям присоединился Джибути как 72-я страна. Таким образом, за 1 месяц к документу присоединились уже 2 новых государства после августовского присоединения Турции.