Смартфоны с 4 ГБ памяти возвращаются. Представлен OnePlus N6 Lite 4G за 175 долларов

OnePlus представила в Индии бюджетный смартфон N6 Lite 4G. Новинка оценена в 17 000 рупий — 175 долларов.

OnePlus N6 Lite оснащен 6,75-дюймовым экраном IPS с разрешением 1570 × 720 пикселей. Частота обновления составляет 120 Гц, максимальная яркость — около 700 нит.

Аппаратной основой стала 12-нанометровая SoC Unisoc T7250. Смартфон получил 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Емкость аккумулятора составила 7000 мА·ч, максимальная мощность зарядки — всего 15 Вт. Предусмотрена и обратная проводная зарядка мощностью 5 Вт. Разрешение основной камеры — 13 Мп, фронтальной — 5 Мп. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания.

Корпус защищен от пыли и брызг в соответствии со степенью IP64. Из беспроводных интерфейсов предусмотрены Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2. Также есть 3,5-мм аудиоразъем. Масса смартфона — 215 граммов.