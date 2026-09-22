Сервис WB Taxi от Wildberries начинает работу в Армении

Сервис заказа такси WB Taxi открыл ранний доступ для пользователей в Ереване. Об этом рассказали в пресс-службе RWB. На первом этапе доступ предоставят сотрудникам и партнёрам Wildberries, а остальные пользователи смогут установить приложение в Google Play и App Store и подать заявку в лист ожидания. В ближайшие недели сервис планирует постепенно расширять аудиторию.

Первые поездки в Армении компания использует для тестирования приложения и сбора обратной связи перед полноценным запуском. Пользователям доступны тарифы «Стандарт» и «Комфорт», а также «Мульти», позволяющий одновременно искать автомобиль в нескольких категориях.

В WB Taxi также действует бонусная программа. При оплате поездок картой через приложение пользователи получают баллы, которые впоследствии можно использовать для оплаты. После регистрации новым клиентам начисляют 1500 приветственных баллов.

Армения стала четвёртой страной присутствия WB Taxi. Сейчас сервис также работает в Белоруссии, Узбекистане и Кыргызстане.