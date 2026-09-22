Представлен новый Hyundai Tucson XRT 2027 — полный привод и защита кузова

Новая версия получила массивную решётку, усиленный обвес с текстурой под кованый карбон и более практичную отделку салона.

Авто и транспортHyundai

Hyundai официально представила новый кроссовер Tucson XRT 2027 модельного года. Версия построена на базе обновлённого Tucson, но получила более выразительный внедорожный образ.

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Источник изображения: ithome // Hyundai

Спереди появились увеличенная разделённая прямоугольная решётка радиатора и массивная нижняя защитная пластина, а чёрные расширители колёсных арок визуально сделали кузов шире.

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Источник изображения: ithome // Hyundai

Отдельные элементы обвеса отличаются текстурой, стилизованной под кованое углеродное волокно. Сзади установлены новый бампер и дополнительная защита днища, а на двери багажника появились эмблемы XRT и HTRAC — система полного привода входит в оснащение этой версии. При этом Tucson XRT не позиционируется как экстремальный внедорожник для сложного бездорожья, а рассчитан скорее на любителей активного отдыха.

В салоне установлены защитные коврики для обоих рядов сидений, а также специальные текстурированные кресла и декоративные элементы под тёмный металл.

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Источник изображения: ithome // Hyundai

Пятое поколение Tucson выйдет на рынок Южной Кореи уже в октябре, тогда же объявят цены. Для модели доступны бензиновая и гибридная силовые установки.

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