Представлен новый Hyundai Tucson XRT 2027 — полный привод и защита кузова

Новая версия получила массивную решётку, усиленный обвес с текстурой под кованый карбон и более практичную отделку салона.

Hyundai официально представила новый кроссовер Tucson XRT 2027 модельного года. Версия построена на базе обновлённого Tucson, но получила более выразительный внедорожный образ.

Спереди появились увеличенная разделённая прямоугольная решётка радиатора и массивная нижняя защитная пластина, а чёрные расширители колёсных арок визуально сделали кузов шире.

Отдельные элементы обвеса отличаются текстурой, стилизованной под кованое углеродное волокно. Сзади установлены новый бампер и дополнительная защита днища, а на двери багажника появились эмблемы XRT и HTRAC — система полного привода входит в оснащение этой версии. При этом Tucson XRT не позиционируется как экстремальный внедорожник для сложного бездорожья, а рассчитан скорее на любителей активного отдыха.

В салоне установлены защитные коврики для обоих рядов сидений, а также специальные текстурированные кресла и декоративные элементы под тёмный металл.

Пятое поколение Tucson выйдет на рынок Южной Кореи уже в октябре, тогда же объявят цены. Для модели доступны бензиновая и гибридная силовые установки.