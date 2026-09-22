Li Auto собирается начать установку твердотельных батарей в свои машины

Li Auto рассчитывает начать устанавливать твердотельные аккумуляторы в небольшие партии автомобилей в 2027 или 2028 году.

Об этом со ссылкой на источники внутри компании сообщает китайское издание CLS. Старший директор Li Auto по тяговым батареям Лю Чжимин заявил, что производитель активно готовит технологическую базу для перехода на твердотельные элементы.

Источник изображения: carnewschina // CATL

Компания уже проводила испытания прототипов, однако полноценный выпуск автомобильных батарей потребует ещё около пяти лет. Производителю предстоит решить вопросы ресурса, скорости зарядки и стоимости, а также обеспечить стабильные характеристики аккумуляторов. Таким образом, массовые автомобили Li Auto с твердотельными батареями могут появиться примерно в 2032–2033 годах.

Параллельно Li Auto переводит модельный ряд на аккумуляторные системы собственной разработки. Такие батареи уже используются в L6, L8 и i8. Собственное производство должно дать компании больший контроль над цепочкой поставок и потенциально снизить себестоимость будущих автомобилей.