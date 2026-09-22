Vivo X500 Pro и X500 Pro Max придётся подвинуться: стало известно, когда выйдет Vivo X500 Ultra

Vivo X500 Ultra планируют представить в марте или апреле 2027 года. Об этом после презентации серии X500 в Китае сообщил вице-президент Vivo и руководитель направления продуктов Хуан Тао. При этом компания пока не раскрыла сроки выхода возможных X500e и X500 FE.

По предварительным данным, X500 Ultra станет главным камерофоном семейства и будет ориентирован не только на фотографию, но и на создание видеоконтента. Инсайдер Digital Chat Station ранее сообщал, что Vivo тестирует для смартфона три 200-мегапиксельных перископных сенсора размером 1/1,12, 1/1,3 и 1/1,4 дюйма. Какой из них попадёт в серийную модель, пока неизвестно.

Vivo X300 Pro Источник изображения: iXBT.com

Основную камеру формата 35 мм Vivo якобы также испытывает в двух вариантах. Первый предполагает 50-мегапиксельный LOFIC-сенсор 1/1,28 дюйма с оптической стабилизацией и микрогимбальным механизмом с широким диапазоном компенсации. Второй вариант предусматривает 200-мегапиксельный LOFIC-сенсор размером 1/1,12 дюйма.

Интересный факт: Vivo X300 Ultra, который вышел через несколько месяцев после Vivo X300 Pro, уступил младшей модели в рейтинге DxOMark.

Ранее сообщалось, что глобальные Vivo X500 Pro и X500 Pro Max выйдут в Европе с OriginOS 7 в конце октября.