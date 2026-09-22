Автопилот Tesla расширяется в Европе — Чехия стала седьмой страной ЕС

Чешские власти одобрили систему после нескольких месяцев проверки её работы на дорогах

Система Tesla Full Self-Driving (Supervised) получила разрешение на использование в Чехии. 21 сентября Tesla Europe объявила, что система одобрена и её запуск в стране начнётся в ближайшее время.

Решение чешского Минтранса фактически означает признание предварительного типового одобрения, выданного нидерландским регулятором RDW. Ранее в 2026 году Прага отказалась автоматически принимать нидерландское разрешение, сославшись на вопросы к соблюдению скоростных ограничений, распознаванию дорожных знаков и контролю внимания водителя.

После нескольких месяцев консультаций с Tesla и другими странами, а также анализа данных реальной эксплуатации эти вопросы были пересмотрены. Чехия стала седьмой страной ЕС, где FSD Supervised разрешена на дорогах общего пользования после Нидерландов, Литвы, Эстонии, Дании, Бельгии и Словении.

При этом FSD Supervised остаётся системой помощи водителю уровня 2: человек обязан постоянно контролировать автомобиль и несёт юридическую ответственность за управление. Для работы функции требуется аппаратная платформа Tesla AI4.