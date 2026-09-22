МКС будет работать до 2030 года. Это не повлияет на сроки создания Российской орбитальной станции

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным подтвердил, что продление эксплуатации Международной космической станции (МКС) не повлияет на сроки создания Российской орбитальной станции.

К нам обратились наши американские коллеги, - поскольку сегодня Международная космическая станция состоит из двух сегментов, российского и американского, - продлить ее эксплуатацию с 2028 до 2030 года. Мы пошли на встречу, и еще на два года продлим работу Международной космической станции. Дмитрий Баканов

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Ещё в июле мы рассказывали, что главы Роскосмоса и NASA провели переговоры о судьбе станции, когда срок эксплуатации ограничивался 2028 годом. Затем стороны перешли к практическим вопросам: решалось, как будет организовано сведение МКС с орбиты и кто отвечает за отдельные сегменты. Параллельно идёт подготовка национального проекта: научную программу для Российской орбитальной станции планируют сформировать примерно через год, ещё до завершения сборки самой станции.