Российская группировка на орбите выросла до 400 космических аппаратов и спутников

В этом году выведено 60 аппаратов

Наука и космос

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным рассказал о численности российской орбитальной группировки, а также о количестве выведенных на орбиту аппаратов в 2026 году.

В текущем году было выведено порядка 60 космических аппаратов на орбиту. Это телекоммуникационные, навигационные и так называемые аппараты дистанционного зондирования Земли. Совокупная группировка достигла практически 400 космических аппаратов и спутников.
Дмитрий Баканов
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Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Он также сообщил, что парашютные испытания перспективного многоразового пилотируемого транспортного корабля пройдут осенью 2026 года.

Задолго до запуска Российской орбитальной станции: испытания перспективного пилотируемого корабля вот-вот начнутсяМКС будет работать до 2030 года. Это не повлияет на сроки создания Российской орбитальной станции

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