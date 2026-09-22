Российская группировка на орбите выросла до 400 космических аппаратов и спутников

В этом году выведено 60 аппаратов

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным рассказал о численности российской орбитальной группировки, а также о количестве выведенных на орбиту аппаратов в 2026 году.

В текущем году было выведено порядка 60 космических аппаратов на орбиту. Это телекоммуникационные, навигационные и так называемые аппараты дистанционного зондирования Земли. Совокупная группировка достигла практически 400 космических аппаратов и спутников. Дмитрий Баканов

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Он также сообщил, что парашютные испытания перспективного многоразового пилотируемого транспортного корабля пройдут осенью 2026 года.