Задолго до запуска Российской орбитальной станции: испытания перспективного пилотируемого корабля вот-вот начнутся

Парашютные испытания перспективного многоразового пилотируемого транспортного корабля пройдут осенью 2026 года.

Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

О Российской орбитальной станции уже много сказано, но у нас намечены ближайшие шаги. Первый шаг - это запуск и отработка нового перспективного многоразового пилотируемого транспортного корабля. И осенью будут уже парашютный сброс и его испытания на Дальнем Востоке. Дмитрий Баканов

РОС должна стать полностью автономной станцией на низкой околоземной орбите. Ранее Россия утвердила наклонение орбиты будущей Российской орбитальной станции — оно составит 51,6 градуса. На этой же орбите находится Международная космическая станция.

Российская орбитальная станция (РОС) — это новый национальный космический комплекс, который для России заменит участие в проекте Международной космической станции (МКС) после сведения станции с орбиты. Запуск первого модуля РОС запланирован на 2028 год.