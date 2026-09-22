Такого затишья не было пять лет. Перерыв во вспышках на Солнце длился шесть дней

Серия затишья на Солнце продолжалась шесть суток — с 13 по 18 сентября включительно. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, 19 сентября на Солнце произошла первая после перерыва вспышка класса C3.3, положив конец необычно длительному периоду спокойствия.

После этого вспышечная активность вернулась к умеренному уровню. При этом специалисты отмечают, что наблюдаемые процессы не представляют угрозы для Земли. Необычность ситуации заключается не только в продолжительности паузы, но и в том, когда она произошла.

Источник изображения: ТАСС // Владимир Смирнов

Шестидневное затишье пришлось на достаточно активную фазу текущего солнечного цикла — примерно через два года после его максимума. Последний сопоставимый по длительности период без вспышек наблюдался в 2021 году, когда Солнце только начинало восстанавливаться после глубокого минимума 2019–2020 годов.