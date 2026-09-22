В октябре с космодрома Восточный запустят два спутника от частных российских компаний

Для высокодетальной съёмки поверхности Земли

Наука и космос

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал, что в октябре с космодрома Восточный будут запущены два космических аппарата частного производства. Спутники уже направлены на космодром, добавил он.

Изображение сгенерировано нейросетью Grok
Изображение сгенерировано нейросетью Grok
Источник изображения: Grok Imagine

По словам Баканова, все испытания двух космических аппаратов оптико-электронного наблюдения от частных компаний уже завершены. Эти спутники высокодетальные, они позволят нарастить группировку, которая в любое время суток обеспечивает съёмку поверхности Земли.

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