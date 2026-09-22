Аккумулятор 7200 мА•ч, экран 144 Гц, камеры Sony и оптика Zeiss. Новый смартфон Vivo V80 выйдет уже 6 октября

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Vivo официально подтвердила, что выход Vivo V80 состоится 6 октября. Смартфон получит 6,59-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Локальная пиковая яркость достигает 5000 нит, поддерживается отображение 1,07 млрд цветов, а минимальная яркость составляет всего 1 нит.

Источник изображения: gizmochina // Vivo

Основной 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-700V получит оптическую стабилизацию. В состав камер также войдут сверхширокоугольный модуль ZEISS и 50-мегапиксельный перископный телевик Sony IMX8822. Для селфи предусмотрена 50-мегапиксельная камера с автофокусом и углом обзора 92°.

Смартфон сможет записывать видео 4K при 60 кадрах в секунду и поддержит кинематографическую съёмку, а также портретные режимы ZEISS 85 и 100 мм.

Главной особенностью Vivo V80 станет аккумулятор на 7200 мА•ч — самый ёмкий в истории серии V. Поддерживается 90-ваттная зарядка FlashCharge, а заявленная автономность достигает 14 часов навигации или 39,5 часа локального воспроизведения видео.

Источник изображения: gizmochina // Vivo

Смартфон будет работать на OriginOS 7, получит до шести лет обновлений безопасности и выйдет в цветах Sunrise Anthem, Horizon Blue и Stellar Black.