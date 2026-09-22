Xiaomi 18 Pro всё ближе к профессиональным камерам — представлен новый режим Leica «Легендарные моменты»
ИИ будет использоваться для качественного боке
Xiaomi объявила, что серия Xiaomi 18 Pro первой получит новый режим «Легендарный момент». Компания утверждает, что благодаря технологии обработки изображений качество снимков приблизится к уровню профессиональных камер, а эффект размытия фона будет сопоставим с оптическим боке.
Одной из особенностей системы станет передача данных с сенсоров непосредственно в облако.
Данные с датчика изображения большой модели передаются напрямую в облако, миллионы сэмплов для многомерного обучения позволяют добиться оптического боке уровня профессиональной камеры, а качество изображения сравнимо с профессиональными камерами, превращая каждый снимок в шедевр.
Xiaomi развивает идею фирменных фотопрофилей вместе с Leica: ранее на Xiaomi 17 Ultra Leica Edition появился режим Leica Moment с вариантами обработки в стиле Leica M3 и M9, включая насыщенную цветопередачу и характерную чёрно-белую плёночную текстуру.
Xiaomi 18 Pro получит двойную 200-мегапиксельную систему Leica. В неё войдёт новый крупный 200-мегапиксельный перископный телеобъектив с сенсором формата 1/1,56 дюйма, фокусным расстоянием 75 мм и 3,2-кратным оптическим зумом. Заявлена съёмка без потери качества вплоть до 12,8-кратного увеличения, а плавающая двухлинзовая система фокусировки позволит использовать телемакросъёмку с расстояния до 12 см.
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