Батарея 9000 мА·ч, 200 Мп, экран 185 Гц и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro: как OnePlus 16 лежит в руке, показали до анонса

Компания раскрыла дизайн флагмана в цвете «Тёмный лес»

Мобильные телефоныOnePlus

OnePlus опубликовала официальные изображения OnePlus 16 в новой расцветке «Тёмный лес». Смартфон получил практически симметричную тонкую рамку по четырём сторонам дисплея.

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Источник изображения: ithome // OnePlus

Для задней панели OnePlus применила новую технологию обработки стекла, которую называет «шелковистым стеклом». По словам компании, она должна обеспечить более приятную тактильную поверхность.

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Источник изображения: ithome // OnePlus

OnePlus 16 будет предлагаться  в трёх вариантах оформления: «Звёздный свет», «Тёмный лес» и «Марсианский шедевр».

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Источник изображения: ithome // OnePlus

По имеющимся данным, OnePlus 16 получит аккумулятор на 9000 мА•ч и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen6. Также смартфону приписывают 200-мегапиксельную камеру и игровой экран с частотой обновления до 185 Гц.

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