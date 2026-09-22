Батарея 9000 мА·ч, 200 Мп, экран 185 Гц и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro: как OnePlus 16 лежит в руке, показали до анонса

OnePlus опубликовала официальные изображения OnePlus 16 в новой расцветке «Тёмный лес». Смартфон получил практически симметричную тонкую рамку по четырём сторонам дисплея.

Для задней панели OnePlus применила новую технологию обработки стекла, которую называет «шелковистым стеклом». По словам компании, она должна обеспечить более приятную тактильную поверхность.

OnePlus 16 будет предлагаться в трёх вариантах оформления: «Звёздный свет», «Тёмный лес» и «Марсианский шедевр».

По имеющимся данным, OnePlus 16 получит аккумулятор на 9000 мА•ч и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen6. Также смартфону приписывают 200-мегапиксельную камеру и игровой экран с частотой обновления до 185 Гц.