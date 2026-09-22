Starship готовится к первому полноценному орбитальному полёту — на борту будут 26 спутников Starlink V3

Илон Маск заявил, что примерно через неделю Starship впервые отправится на полноценную орбитальную миссию. При этом компания SpaceX опубликовала новые эффектные фото.

В отличие от предыдущих полётов, ориентированных преимущественно на проверку самой ракеты и её возвращения, на этот раз SpaceX собирается вывести на орбиту спутники Starlink V3, предназначенные уже для штатной эксплуатации.

Подготовка к запуску продвигается на базе Starbase: Booster 21 уже доставили на стартовую площадку, где он будет проходить последние тесты перед запуском.

Предстоящая миссия должна вывести Starship на орбиту и удерживать аппарат примерно на шести витках вокруг Земли. Расчётная продолжительность полёта составит около 10 часов, что станет серьёзным испытанием для систем корабля.

В ходе полёта SpaceX также планирует впервые выполнить повторный запуск двигателей в космосе, после чего Starship должен провести сход с орбиты. Кроме того, ракета выпустит 26 спутников Starlink V3 с увеличенной пропускной способностью.