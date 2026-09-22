Starship готовится к первому полноценному орбитальному полёту — на борту будут 26 спутников Starlink V3
Опубликованы новые официальные фотографии
Илон Маск заявил, что примерно через неделю Starship впервые отправится на полноценную орбитальную миссию. При этом компания SpaceX опубликовала новые эффектные фото.
В отличие от предыдущих полётов, ориентированных преимущественно на проверку самой ракеты и её возвращения, на этот раз SpaceX собирается вывести на орбиту спутники Starlink V3, предназначенные уже для штатной эксплуатации.
Подготовка к запуску продвигается на базе Starbase: Booster 21 уже доставили на стартовую площадку, где он будет проходить последние тесты перед запуском.
Предстоящая миссия должна вывести Starship на орбиту и удерживать аппарат примерно на шести витках вокруг Земли. Расчётная продолжительность полёта составит около 10 часов, что станет серьёзным испытанием для систем корабля.
В ходе полёта SpaceX также планирует впервые выполнить повторный запуск двигателей в космосе, после чего Starship должен провести сход с орбиты. Кроме того, ракета выпустит 26 спутников Starlink V3 с увеличенной пропускной способностью.
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