Starship запустит «космическую фабрику»: SpaceX подписала контракты на миссии Starfall

Новая капсула сможет возвращать на Землю до 1 тонны грузов с орбиты для фармацевтики, биотехнологий и производства материалов

SpaceX получила сразу два европейских заказа на использование возвращаемой капсулы Starfall в коммерческих полётах Starship.

Компания Space Cargo Unlimited забронировала отдельную миссию на 2028 год, а немецкая Exolaunch — ещё один запуск на 2029-й. Обе компании планируют использовать Starfall для экспериментов и производства в условиях микрогравитации.

Space Cargo Unlimited намерена отправить на орбиту полноценную «космическую фабрику» массой около 1 тонны на базе собственной платформы BentoBox. Компания рассчитывает таким образом перейти от нынешних миссий с грузом около 100 кг к максимальной массе, которую Starfall способна вернуть на Землю. Сейчас Space Cargo Unlimited ведёт переговоры более чем со 100 потенциальными клиентами, около 40% из которых работают в сфере биотехнологий и наук о жизни.

Exolaunch будет выполнять роль интегратора: компания объединит на одной миссии эксперименты и производственные модули заказчиков из фармацевтики, биотехнологий, производства передовых материалов, государственных организаций и научных центров.

Первый полёт Starfall состоялся в июне на ракете Falcon 9, но теперь капсула должна стать частью регулярных коммерческих миссий Starship.