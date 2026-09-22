Выпущена новейшая модель Grok 4.7 от SpaceXAI и Илона Маска

Компания SpaceXAI официально сообщила о запуске новой модели искусственного интеллекта Grok 4.7.

Модель лучше проверяет свою работу и управляет более длинным контекстом. Мы также обучили Grok 4.7 понимать интерфейс Grok Bot, что делает его лучше в задачах диалога и работе с общими знаниями. SpaceXAI

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Кроме того, Grok 4.7 лучше справляется с созданием документов и презентаций. Grok 4.7 также получила улучшения в профессиональных задачах. В тестах GDPval и AA Briefcase модели предложили выполнить работу, характерную для юристов, медсестёр и финансовых аналитиков. SpaceXAI утверждает, что Grok 4.7 превосходит Grok 4.6 в обоих бенчмарках и показывает результаты, сопоставимые с другими передовыми ИИ-моделями.

О скором релизе этой модели Илон Маск сообщил ещё в начале сентября, указав, что Grok 4.7 с 2,1 трлн параметров превзойдёт предшественницу практически по всем характеристикам.