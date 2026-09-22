Глобальные Vivo X500 Pro и X500 Pro Max выйдут в Европе с OriginOS 7: объявлена дата премьеры

Серия Vivo X500, представленная ранее в Китае, готовится к международному дебюту.

Vivo объявила о том, что модели X500 Pro Max и X500 Pro будут представлены в Европе 27 октября на презентации.

Одной из главных особенностей европейских версий станет программная платформа. Смартфоны серии X500 получат OriginOS 7 — новую версию фирменной оболочки Vivo.

В Китае Vivo уже представила X500, X500 Pro и X500 Pro Max, но младшая модель не будет выпущена на глобальном рынке.

Инсайдер Digital Chat Station уже успел протестировать новый флагман Vivo X500 Pro Max и поделился впечатлениями, а также выложил примеры фотографий и коротких роликов.

Предположительно, глобальные версии получат уменьшенные аккумуляторы. Кроме того, Vivo представила необычный аксессуар Camera Screen, который решает проблему отсутствия второго дисплея на задней панели смартфона.