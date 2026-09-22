Nvidia ввела «знак качества» для ИИ-фабрик — Tesla и LG уже прошли проверку

Nvidia представила программу DSX Ready, которая должна упростить выбор оборудования для строительства ИИ-фабрик.

Партнёры смогут подтверждать соответствие своих решений требованиям референсных архитектур Nvidia DSX, а заказчики — снижать риски интеграции и быстрее переходить от проектирования к развертыванию инфраструктуры.

На старте программа охватывает два направления: системы накопления энергии BESS и блоки распределения охлаждающей жидкости CDU. В число квалифицированных BESS-решений вошли продукты Hitachi Energy, LG Energy Solution и Tesla.

Среди производителей CDU Nvidia называет LG Electronics, LiquidStack и Vertiv. Для каждой категории предусмотрены собственные требования и процедуры проверки.

Платформа Nvidia DSX объединяет вычисления, сети, электропитание, охлаждение, инженерную инфраструктуру и программное обеспечение в единую систему. Это особенно важно для ИИ-фабрик, где ограничение одного ресурса может создать узкое место в другом.

В дальнейшем Nvidia планирует расширить программу на другие категории оборудования и программного обеспечения.