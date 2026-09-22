Глобальные Vivo X500 и Vivo X500 Pro Max получат уменьшенные аккумуляторы — разница до 2200 мА•ч

Европейская сертификация раскрыла батареи международных версий, и они заметно отличаются от китайских

В базе европейского реестра EPREL появились три смартфона Vivo с номерами V2621, V2622 и V2610, которые связывают с глобальными версиями X500, X500 Pro и X500 Pro Max.

Сертификация указывает ёмкость аккумуляторов. V2621 — глобальный Vivo X500 Pro — получит батарею на 6510 мА•ч, то есть практически такую же, как китайская версия.

V2610, который связывают с X500 Pro Max, будет комплектоваться аккумулятором на 6800 мА•ч вместо 8000 мА•ч у китайского смартфона. Если данные подтвердятся, международная версия потеряет около 1200 мА•ч.

С V2622, который относится к глобальному X500, ситуация ещё хуже. Ёмкость аккумулятора должна составить около 5300 мА•ч против 7500 мА•ч у китайской модели.

Все три устройства работают на Android, имеют рейтинг энергоэффективности A, защиту IP68. Автономность в тестах EPREL составила 64 часа 31 минуту для V2621, 53 часа 40 минут для V2622 и 72 часа 5 минут для V2610.

Как снимает флагман новой линейки, мы показывали в предыдущей заметке.