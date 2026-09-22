Совершенно новый дизайн, камера Sony на 200 Мп, 100-кратный зум и звук Bang & Olufsen. Новый смартфон Motorola показали за считанные часы до анонса

Motorola показала первые изображения Signature 27 — нового флагманского смартфона, официальная презентация которого состоится сегодня, 22 сентября, на Snapdragon Summit.

Главной особенностью устройства стал крупный асимметричный блок камер, заметно отличающийся от привычных квадратных и вертикальных модулей.

Источник изображения: gizmochina // Motorola

Motorola уже раскрыла некоторые возможности камеры: основной сенсор получит разрешение 200 Мп, заявлен 100-кратный зум, поддержка Dolby Vision и матрица Sony LYTIA. Речь, предположительно, идёт о LYT-901 размером 1/1,12 дюйма — одном из наиболее крупных 200-мегапиксельных сенсоров. Для сравнения, Galaxy S26 Ultra использует 200-мегапиксельный ISOCELL HP2 формата 1/1,3 дюйма.

Ещё одной особенностью Signature 27 станет аудиосистема с настройкой Bang & Olufsen. Motorola впервые добавит на свои премиальные смартфоны маркировку «Audio by Bang & Olufsen».

Источник изображения: gizmochina // Motorola

Предыдущий Signature оснащался 6,8-дюймовым LTPO AMOLED 1,5K с частотой 165 Гц, Snapdragon 8 Gen 5, до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти, аккумулятором 5200 мА•ч и зарядкой 90 Вт. Signature 27 выйдет 22 сентября в США и Европе, а запуск в Индии состоится позднее.