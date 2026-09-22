Представлен второй экран для Vivo X500: его можно использовать на расстоянии до 10 м от смартфона

Вместе с серией X500 компания Vivo представила необычный аксессуар Camera Screen, который решает проблему отсутствия второго дисплея на задней панели смартфона. Устройство уже доступно для всей линейки X500, его стандартная цена составляет 699 юаней, а на старте действует скидка до 599 юаней или 90 долларов. Продажи начнутся 24 сентября.

Аксессуар получил 3,92-дюймовый сенсорный AMOLED-экран с плотностью 419 PPI. Корпус толщиной 5,65 мм весит 68 г, а беспроводное подключение сохраняет работоспособность на расстоянии до 10 метров. Магнитное крепление позволяет быстро установить или снять экран без использования переходников или специальных чехлов.

Источник изображения: gizmochina // Vivo

Vivo встроила в Camera Screen шесть режимов работы, включая съёмку коротких видео, запись звука, создание роликов с распаковкой товаров и фотографирование с необычных ракурсов, когда основной экран смартфона неудобно использовать для контроля кадра.

Интерфейс аксессуара адаптирован под фирменное приложение камеры Vivo, поэтому управление должно выглядеть привычно для владельцев X500.