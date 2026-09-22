Hyundai выпускает автомобиль, похожий на Lamborghini, за $17 900: Ioniq V предлагает 650 км хода и 27-дюймовый 4K-экран

Новый электромобиль Hyundai разработан специально для китайского рынка и предложит три комплектации с запасом хода до 650 км по CLTC.

Beijing Hyundai объявила, что Ioniq V поступит в продажу в Китае 29 сентября. Предзаказы уже открыты, а стоимость автомобиля составляет от 119 900 или 17 900 долларов.

Модель стала первым представителем семейства Ioniq, созданным специально для китайского рынка, при этом разработчики планируют использовать её дизайнерские решения и на глобальных моделях.

Источник изображения: carnewschina // Hyundai

Автомобиль получил полностью закрытую переднюю часть, раздельную светотехнику, безрамочные двери и силуэт фастбэка. По своей стилистике он напоминает автомобили Lamborghini.

Габариты составляют 4900 × 1890 × 1470 мм при колёсной базе 2900 мм. В салоне установлен огромный 27-дюймовый 4K-дисплей, работающий на платформе Qualcomm Snapdragon 8295, с интеграцией ИИ-сервисов Baidu Ernie Bot и ByteDance Doubao. За интеллектуальное вождение отвечает система Momenta.

Источник изображения: carnewschina // Autohome

Ioniq V оснащается одним электромотором мощностью 140 кВт (188 л.с.) или 168 кВт (225 л.с.). В зависимости от версии используются батареи CATL ёмкостью 53,5 или 66,8 кВт•ч. Запас хода по циклу CLTC составляет 520, 540, 620 или 650 км, а по WLTP — от 421 до 527 км.