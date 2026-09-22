Такой стабилизации у смартфонов ещё не было: Honor Magic 9 получит CIPA 8.0 — на уровне профессиональных стедикамов

Новая система позволит компенсировать сильную тряску и снимать с выдержкой до 256 раз длиннее обычной без заметного смаза.

Honor подтвердила, что флагманская серия Magic 9 получит технологию стабилизации изображения CIPA 8.0.

По заявлению компании, это первый в индустрии смартфон с таким уровнем стабилизации. Рейтинг CIPA используется для оценки того, насколько сильно камера может увеличить выдержку при съёмке с рук без потери резкости.

Для сравнения, прошлогодний Magic 8 Pro обеспечивал показатель CIPA 5.5, а с профессиональным комплектом — до 6.5. Huawei Pura 90 Pro Max позже достиг уровня CIPA 7.0.

В случае с Magic 9 заявленный показатель 8.0 означает возможность использовать выдержку до 256 раз длиннее стандартной, сохраняя резкость снимка даже при дрожании рук.

Дополнительно основная камера Magic 9 получит трёхградусную стабилизацию движения. Это должно повысить устойчивость изображения при съёмке в условиях слабого освещения, на большом расстоянии и в ночном режиме с использованием телевика.

Продажи новой флагманской серии Honor начнутся 28 сентября.