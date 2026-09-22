Huawei Pura 80 и Pura 70 получили новую прошивку EMUI

Huawei начала рассылку сентябрьского обновления безопасности EMUI для смартфонов серий Pura 80 и Pura 70.

Прошивки имеют разные номера: устройства Pura 80 получают версию EMUI 15.0.0.177, тогда как для Pura 70 доступна сборка EMUI 14.2.0.247.

Несмотря на различия в версиях программного обеспечения, содержание обновления для обеих линеек одинаковое. Huawei добавила исправления системы безопасности, выпущенные в сентябре 2026 года. Они предназначены для повышения защищённости смартфонов и устранения потенциальных уязвимостей, связанных в том числе с конфиденциальностью.

Распространение новых сборок проходит поэтапно, поэтому обновление может появиться на отдельных устройствах не сразу.