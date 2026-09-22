Huawei Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max и Mate 90 RS доступны для предзаказа в Китае

До 1 ТБ флеш-памяти и пять вариантов расцветки

Предзаказы Huawei Mate 90 уже открылись в Китае, хотя официального анонса линейки пока не было.

Базовый Mate 90 получит 12 ГБ оперативной памяти и флеш-память объёмом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Для корпуса заявлены чёрный и белый цвета, а также новые розовый и зелёный варианты.

Mate 90 Pro предложит четыре конфигурации: 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ, 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ. Расцветки включают чёрную, белую, оранжевую и зелёную.

У Mate 90 Pro Max выбор будет уже ограничен двумя версиями — 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ, а корпуса якобы получат золотой, зелёный, чёрный и белый цвета.

Флагман Mate 90 RS Ultimate Design также должен выйти с 16 ГБ ОЗУ и накопителями на 512 ГБ или 1 ТБ. Для него упоминаются чёрный, белый и красный цвета.

Ранее сообщалось, что Mate 90 Pro Max может получить специальный фотографический комплект с телеконвертерами.