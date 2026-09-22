Вместо конкуренции — объединение: «Яндекс» и VK обсуждают создание совместной компании

«Яндекс» и VK обсуждают создание совместного предприятия на базе корпоративных технологических активов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на IT-рынке и собеседников, близких к сторонам потенциальной сделки. Переговоры, по их данным, продолжаются более двух месяцев, однако окончательная структура будущего СП пока не определена.

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Один из рассматриваемых вариантов предполагает передачу VK в совместное предприятие всей компании VK Tech. Со стороны «Яндекса» в СП могут войти облачная платформа Yandex Cloud, офисные сервисы «Яндекс 360» и один из активов Yandex B2B Tech в сфере искусственного интеллекта. Предполагается, что доли «Яндекса» и VK составят по 50%.

Одним из вариантов также рассматривается создание СП на базе юридического лица ООО «БТБ Тех». При этом окончательный состав передаваемых активов еще не определен. «Яндекс» заявил РБК, что не комментирует слухи, а VK Tech от комментариев отказался.

Ранее уже сообщалось, что компании рассматривают стратегическое партнерство в корпоративном сегменте. Речь идет в том числе об облачных технологиях, сервисах для совместной работы и решениях на базе искусственного интеллекта.

Yandex B2B Tech объединяет корпоративные продукты «Яндекса», включая Yandex Cloud, «Яндекс 360», Yandex AI Studio, SourceCraft, решения для работы с данными и информационной безопасности. За первое полугодие 2026 года выручка направления выросла на 32% и достигла 28,9 млрд рублей.

VK Tech развивает облачную платформу VK Cloud, корпоративный пакет VK WorkSpace, СУБД Tarantool, VK Data Platform, HR-сервисы и инструменты для анализа бизнес-процессов. В первом полугодии выручка компании выросла на 35,3%, до 9 млрд рублей. Особенно быстро развивался сегмент малого и среднего бизнеса: его выручка увеличилась на 97,5% год к году.

Потенциальное объединение происходит на фоне консолидации российского рынка корпоративного ПО и облачных сервисов. По мнению аналитиков, объединение активов может сократить дублирующиеся расходы и ценовую конкуренцию, а также позволить компаниям предлагать корпоративным клиентам более широкий набор продуктов.