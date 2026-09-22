GaN-зарядка с треугольным экраном и четырьмя портами Colorful iGame Armor G114 поступила в продажу в Китае

GaN-адаптер получил два USB-C с мощностью до 140 Вт, поддержку PD 3.1 и необычный корпус в стиле космического корабля.

Colorful выпустила зарядное устройство iGame Guard G114 Armor, которое уже продаётся на JD.com за 199 юаней.

Модель построена на GaN-технологии и оснащена четырьмя портами по схеме 3C+1A, позволяя одновременно подключать несколько устройств.

Главная особенность адаптера — встроенный «умный дисплей Obsidian». Он показывает суммарное время работы зарядки, текущую выходную мощность и температуру. Сам корпус получил матовое покрытие и металлизированную окраску «лунное серебро» с микротекстурой.

Порты USB-C1 и USB-C2 способны выдавать до 140 Вт каждый. Возможности USB-C3 и USB-A1 пока не раскрыты. Зарядка поддерживает современные протоколы PD 3.1 и PPS, а также SCP/FCP и QC, поэтому её можно использовать с широким набором смартфонов, планшетов и ноутбуков.