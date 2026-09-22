Samsung рассказала, когда финальная One UI 9.0 выйдет для Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra на мировом рынке

Релиз сместили на неделю

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Согласно ранее опубликованному расписанию Samsung, серия Galaxy S26 на мировом рынке должна была начать получать One UI 9 еще вчера.

Теперь же старт перенесён на 28 сентября — в этот день обновление одновременно станет доступно для Galaxy S26, Galaxy S25 и серии Galaxy Z7.

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Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

На изменение обратил внимание инсайдер @tarunvats33. Он сопроводил сообщение скриншотами старой и новой версий расписания, отметив, что компания сначала называет конкретную дату, а затем вскоре её меняет. 

Ранее мы сообщали, что финальная One UI 9.0 для моделей серии Galaxy S26 должна была выйти на глобальном рынке 21 сентября.

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