Samsung Galaxy S27 Ultra получит 16 ГБ ОЗУ только в версии на 1 ТБ — все остальные модели Galaxy S27 останутся с 12 ГБ

Вся серия Galaxy S27, за исключением одной версии Ultra, будет оснащаться 12 ГБ оперативной памяти, о чем сообщает ithome со ссылкой на WalleGalaxy.

Samsung Galaxy S27 и S27+ предложат варианты с 256 или 512 ГБ флеш-памяти, а Galaxy S27 Pro — дополнительно версию на 1 ТБ, но тоже с 12 ГБ ОЗУ.

У Galaxy S27 Ultra набор конфигураций будет выглядеть иначе: 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ. Таким образом, получить 16 ГБ оперативной памяти можно будет только при покупке самой вместительной версии флагмана.

Такое решение может быть связано с продолжающимся ростом цен на память. Ранее уже появлялась информация, что дефицит компонентов способен повлиять на конфигурации Galaxy S27 Ultra. Судя по новым данным, Samsung решила оставить увеличенный объём ОЗУ исключительно за топовой версией, но сдержать себестоимость остальных моделей.

Ранее WalleGalaxy сообщил, что у Galaxy S27 Ultra останется тот же сенсор Sony IMX854, что и у S26 Ultra, цвета фото сделают теплее и натуральнее, а видео получит обновлённые Log и APV при прежних 4K 120 fps и 8K 30 fps.