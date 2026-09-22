Крупнейших операторов — МТС, «МегаФон» и «Билайн» — могут обязать построить новые сети по всей стране

МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» («Билайн») могут обязать до 31 марта 2027 года обеспечить собственными сетями все российские населенные пункты с населением более 2000 человек. Такое требование содержится в проекте решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), заседание которой запланировано на конец сентября. Аналогичное предписание ранее получил оператор Т2, сообщают «Известия».

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При этом речь не идет о населенных пунктах, полностью лишенных мобильной связи. По данным Минцифры, в России уже нет поселений с населением от 2000 человек, где вообще отсутствует мобильная сеть: в каждом из них работает хотя бы один оператор. Новое требование должно устранить пробелы именно в сетях отдельных компаний, чтобы связь нескольких операторов была доступна в одном населенном пункте.

Условия планируют закрепить при продлении разрешений на использование радиочастот. Особое внимание будет уделено сетям LTE в выделенных операторам диапазонах, а контролировать выполнение требований будет Минцифры.

Для жителей это означает прежде всего расширение выбора. Если сейчас в небольшом населенном пункте может стабильно работать только сеть одного оператора, после выполнения требований там должно появиться покрытие нескольких компаний. Заодно это создаст резервный вариант связи на случай аварий или перебоев в работе одной из сетей.

Для операторов строительство такой инфраструктуры в небольших поселениях зачастую экономически непривлекательно. Потенциальных абонентов там немного, а базовой станции необходимы земельный участок, электроснабжение и канал передачи данных. Поэтому без обязательств со стороны государства подобные проекты могут оставаться в конце инвестиционных планов компаний.

Требования по развитию мобильного покрытия существуют уже много лет. Еще в 2013 году ГКРЧ разрешила использовать часть частот GSM для сетей 3G и LTE и одновременно установила требования к покрытию. Для диапазонов ниже 1 ГГц операторы должны были обеспечивать связью населенные пункты от 1000 жителей, в диапазонах от 1 до 2,2 ГГц — от 2000, а на частотах 2,2–3 ГГц — от 10 тысяч человек.

При этом конкретных сроков выполнения этих требований тогда не установили. Операторы активно переводили существующие частоты GSM на более современные стандарты, однако строительство новых базовых станций в небольших населенных пунктах шло медленнее. Теперь этот пробел хотят закрыть конкретным дедлайном — 31 марта 2027 года.

Для еще более малых населенных пунктов действует отдельная программа устранения цифрового неравенства 2.0. До 2030 года «Ростелеком» за счет фонда универсальных услуг должен обеспечить GSM- и LTE-связью около 24 тысяч поселений с населением от 100 до 1000 человек. В 2021–2025 годах «Ростелеком» и Т2 уже подключили к мобильной связи 7,88 тысячи населенных пунктов из этого списка.