Карманный насос Xiaomi, который позволяет накачать 10 автомобильных шин или 80 баскетбольных мячей, поступил в продажу в Китае

Новый компрессор получил предохранительный клапан, точный датчик давления и аккумулятор, которого хватает на десятки циклов накачивания.

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Карманный насос Xiaomi Mijia Air Pump 3 поступил в продажу в Китае по рекомендованной цене 199 юаней.

Устройство оснащено мощным двигателем и 21-мм цилиндром из литого сплава, а максимальное давление достигает 150 psi. По данным Xiaomi, благодаря обновлённой конструкции скорость накачивания выросла на 25% по сравнению с предыдущим поколением.

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Источник изображения: ithome // Xiaomi

Внутри установлены два литиевых аккумулятора ёмкостью по 2500 мА•ч. Одного заряда достаточно, чтобы до 10 раз накачать автомобильные шины, 19 раз — шины шоссейного велосипеда или около 80 раз — баскетбольный мяч размера 7.

На корпусе установлен экран, отображающий процесс накачивания в реальном времени. Предохранительный клапан упрощает регулировку давления, а автоматический режим прекращает подачу воздуха после достижения заданного значения.

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Источник изображения: ithome // Xiaomi

За точность отвечает цифровой датчик с погрешностью не более ±1 psi. При включении устройство автоматически калибрует давление, что, по заявлению производителя, позволяет использовать насос даже на большой высоте. Дополнительно предусмотрена светодиодная подсветка с обычным и аварийным режимами SOS.

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