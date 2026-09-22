Трёхступенчатый массаж, нагрев до 48 °C, скрытая ручка и колёса. Ванночка для ног Xiaomi поступила в продажу в Китае

Массажная ванночка для ног Xiaomi Mijia Sterilizing Foot Bath 2 поступила в продажу в Китае. Рекомендованная цена устройства составляет 499 юаней, стартовая — 419 юаней.

Одной из главных особенностей стала запатентованная система стерилизации труб: УФ-компонент расположен внутри каналов и, по заявлению Xiaomi, обеспечивает уровень стерилизации до 99,9%.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

Ванночка получила трёхсекционный массажный механизм с роликами для разминания стоп, поддержкой свода и постукиванием по пяткам. В комплект входит мягкая TPE-подушка, повторяющая форму подошвы. Ещё одна особенность — выдвижная система распыления, создающая эффект тропического дождя. Высоту потока можно установить в одном из трёх положений. Резервуар стал на 6,7% выше и достиг 382 мм, благодаря чему воду можно набирать до уровня икр.

Мощность устройства составляет 950 Вт. Оно поддерживает нагрев воды от 35 до 48 °C с шагом 1 °C, таймер на 5–60 минут и сохранение пользовательских настроек. За безопасность отвечают семь уровней защиты, включая контроль утечки, перегрева и сухого нагрева.

Конструкция дополнена скрытой ручкой, колёсами с блокировкой, нижним сливом, съёмным моющимся фильтром и системой намотки кабеля для хранения.