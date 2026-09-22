180 дней на одной зарядке, работа в -30 °C, офлайн-навигация, датчики ЧСС и SpO2. Рассекречены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex Dual Solar

В Сети появились подробности о будущих защищенных умных часах Amazfit T-Rex Dual Solar. Главной особенностью новинки должна стать система солнечной зарядки с фотоэлектрическими элементами с обеих сторон корпуса. В идеальных условиях это якобы позволит увеличить автономность до 180 дней. Для сравнения, у Garmin Enduro 3 при определенных условиях заявлена автономность до 90 дней. Если характеристики T-Rex Dual Solar подтвердятся, Amazfit сможет обойти конкурента как минимум по автономности.

Amazfit T-Rex 3 Pro Источник изображения: Amazfit

Информация об Amazfit T-Rex Dual Solar появилась в испанском интернет-магазине, однако страницу вскоре удалили. Согласно утечке, помимо солнечного элемента вокруг дисплея часы получат крупную фотоэлектрическую панель из керамического стекла на задней части корпуса.

T-Rex Dual Solar приписывают 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей с пиковой яркостью до 3000 нит. Корпус будет изготовлен из титанового сплава, защиту экрана обеспечит сапфировое стекло, для управления предусмотрят физические кнопки, что соответствует концепции часов для использования в сложных условиях.

Новинка должна выдерживать экстремальные температуры — заявленный рабочий диапазон составляет от -30 до 70 °C. Также часам приписывают встроенный светодиодный фонарик с режимом повышенной яркости.

Для навигации T-Rex Dual Solar смогут использовать шесть спутниковых систем и отображать карты непосредственно на экране. В набор функций также войдут измерение пульса и уровня насыщения крови кислородом, отслеживание тренировок, прогноз погоды и предупреждения об изменениях атмосферного давления.

Даже без солнечной подзарядки часы, согласно утечке, смогут работать около 25 дней при обычном использовании. В режиме с определением GPS-координат один раз в час автономность будет доходить до 40 дней.