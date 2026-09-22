Юбилейный iPhone получит новый экран CoE OLED. Технология уже используется в Samsung Galaxy S26 Ultra и других смартфонах

Его выход ожидается через год

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По данным южнокорейской аналитической компании UBI Research, специализирующейся на индустрии дисплеев, компания Apple представит OLED-панели с технологией CoE (Color Filter on Encapsulation) в своем смартфоне iPhone Pro в форм-факторе «моноблок», выпуск которого ожидается во второй половине 2029 года.

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Источник изображения: ithome // Apple

Традиционные OLED-экраны содержат поляризационный слой, который уменьшает отражение внешнего света, но также блокирует выход внутреннего света. Устранение поляризатора может повысить светоотдачу , тем самым снизив энергопотребление OLED-дисплея и уменьшив толщину панели.

В настоящее время цветовые фильтры CoE являются основным решением для OLED-дисплеев без поляризаторов и широко используются в устройствах со складными экранами, где сохранение поляризаторов нецелесообразно, а также в Samsung Galaxy S26 Ultra и грядущем iQOO 16.

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