Dyson, вдохновлённый авиационными двигателями, очищает воздух на площади 144 м² и подаёт поток на 20 метров

Новый очиститель воздуха получил систему датчиков, стерилизацию и тихий ночной режим.

Комфортный домDyson

Dyson BP10 Cruise поступил в продажу в Китае на JD.com. Цена устройства составляет 7699 юаней.

Главной особенностью модели стал воздушный поток дальностью до 20 метров при максимальном расходе 1300 л/с. Производитель заявляет площадь очистки до 144 м², а помещение площадью 12 м² устройство способно очистить за 90 секунд.

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Источник изображения: ithome // Dyson

Дизайн BP10 вдохновлён авиационными технологиями и реактивными двигателями. Верхняя часть получила звездообразное сопло с направляющими лопатками для управления воздушным потоком. Корпус может поворачиваться на 350° и наклоняться на 30°, позволяя направлять очищенный воздух в нужную сторону даже при установке устройства в углу помещения.

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Источник изображения: ithome // Dyson

За контроль качества воздуха отвечают пять датчиков, которые одновременно отслеживают PM2.5, PM10, формальдегид, летучие органические соединения, NO₂, CO₂, температуру и влажность.

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Источник изображения: ithome // Dyson

Система очистки, по заявлению Dyson, генерирует отрицательные ионы и удаляет более 99% из 10 видов бактерий и вирусов, а также четырёх типов аллергенов. В спящем режиме уровень шума составляет всего 20 дБ.

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