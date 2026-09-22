Цветной экран, Wi-Fi 6, до 32 устройств и 3000 мА•ч за 7 долларов. Представлен портативный Wi-Fi-роутер Machenike

Портативный Wi-Fi-роутер Machenike появился в продаже на JD.com по стартовой цене 46 юаней или 7 долларов.

Устройство выполнено в белом корпусе с дизайном в стиле меха и оснащено цветным экраном, на котором отображается информация о состоянии сети. При размерах 113 × 63 × 10,5 мм роутер без проблем помещается в карман.

Основой устройства стал чип Unisoc UIS8310. Роутер поддерживает Wi-Fi 6 и работу в двух диапазонах — 2,4 и 5 ГГц. Заявленная скорость подключения составляет от 20 до 150 Мбит/с, а одновременно к роутеру можно подключить до 32 устройств. Также предусмотрено автоматическое переключение между несколькими сетями и защита от несанкционированного доступа.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 3000 мА•ч, которого хватает на 8–12 часов работы. Главной особенностью предложения стал включённый в комплект объём мобильного трафика — 1500 ГБ.